Blisko 4 tys. sztuki broni palnej w bagażach podręcznych znaleziono podczas kontroli na lotniskach w USA w 2017 roku. To rekordowa ilość - podała agencja ds. bezpieczeństwa transportu (TSA).

Zdj. ilustracyjne / ITAR-TASS / PAP/EPA

Jak poinformowała TSA, w ubiegłym roku w sumie wykryto aż 3 957 sztuk broni palnej, czyli 10,8 sztuki dziennie. To około pięć razy więcej niż dekadę temu. W roku 2016 znaleziono ok. 500 egzemplarzy mniej - 3 391.

Najwięcej wykryto na międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie - 245 sztuk, w tym aż 31 w sierpniu, co daje jedną sztukę broni dziennie. Na lotnisku Fort Worth w Dallas agenci TSA znaleźli 211 sztuk, a w Houston (lotnisko im. George'a Busha) - 142.



Według pracowników agencji wzrost ilości wykrywanej broni palnej na lotniskach niekoniecznie wskazuje na zwiększone ryzyko zamachu terrorystycznego. Istnieje powiązanie pomiędzy ilością zarekwirowanej broni, a wzrostem liczby pasażerów - powiedział rzecznik prasowy TSA Mike England.



W 2017 roku zanotowano rekordową liczbę 771,5 mln pasażerów na 440 kontrolowanych przez TSA lotniskach. To ponad 30 mln więcej niż w roku poprzednim (738,3 mln w 2016 r.). Liczba wykrytej broni palnej na lotniskach (załadowanej i niezaładowanej) stopniowo zwiększa się co roku od ponad dekady.



Najczęściej pasażerowie tłumaczą, że zapomnieli o posiadanej przy sobie broni. Drugą najczęściej spotykaną wymówką jest, że żona bądź mąż pakowali czyjś bagaż - powiedziała portalowi Washington Examiner dyrektor ds. kontaktów z mediami TSA, Lisa Farbstein.



Posiadanie broni palnej w USA jest regulowane przepisami lokalnymi i federalnymi. Można przewozić niezaładowaną broń samolotem pod warunkiem, że zgłosi się ten fakt obsłudze przy dokonywaniu odprawy. Broń musi się znajdować w zamkniętym pojemniku w ramach odprawionego bagażu, wszystkie jej części (wraz z amunicją) muszą zostać zdeklarowane podczas odprawy pasażera.



Złamanie tych zasad grozi aresztowaniem i grzywną do wysokości 11 tys. USD.