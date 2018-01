50 pasażerów i członków załogi uratowano w pobliżu wybrzeża Florydy z płonącego promu, który dowoził ludzi do kasyna, znajdującego się na zacumowanym na morzu statku - poinformowały lokalne władze. Po wybuchu pożaru pasażerowie i załoga jednostki ratowali się skacząc do wody. Chociaż sytuacja była poważna, nikt nie zginął.

Uratowano 50 osób z płonącego promu u wybrzeży Florydy. Zdjęcie ilustracyjne / Felipe Trueba / PAP/EPA

Według lokalnych władz piętnaście osób zostało przewiezionych do szpitali. Większość z nich podtruła się dymem, skarżyła się na bóle w klatce piersiowej. Urazy nie zagrażają ich życiu.



Wyglądało to dość dramatycznie, ponieważ prom palił się bardzo szybko - powiedział szef policji w Port Richey.



Jak podaje agencja AP, jednostka była blisko brzegu, kiedy zaczęła mieć problemy z silnikiem po opuszczeniu portu w Port Richey, na zachodnim wybrzeżu Florydy. Załoga zdecydowała się zawrócić, kiedy pojawił się dym i płomienie.



Prom regularnie dowozi pasażerów do kasyna, znajdującego się na zacumowanym w Zatoce Meksykańskiej statku Tropical Breeze Casino Cruise.



Na razie nie wiadomo, co spowodowało wybuch ognia.



(ug)