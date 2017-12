​W Holandii złodziej ukradł tablicę rejestracyjną z radiowozu w Harderwijk. Tablica miała numery VX-333-Z. Policja jednak szybko namierzyła sprawcę, a całe zdarzenie było dosyć niezwykłe. Opisują je holenderskie media.

Funkcjonariusze zauważyli nad ranem, że z radiowozu zaparkowanego w centrum miasta zniknęła tablica rejestracyjna. Podejrzanego nie było trudno znaleźć, bo nagrała go kamera monitoringu.

Jeden z policjantów - Jelle van Heerikhuize - tuż przed aresztowaniem sprawcy napisał na portali społecznościowym: "To osobista wiadomość. Kierowana do chłopaka, który ukradł tablicę z naszego samochodu. Masz trzy rzeczy: Odwagę. Tablicę. I duży problem. Dlaczego? Bo zostałeś sfilmowany przez kamerę. Do zobaczenia wkrótce".

Godzinę później funkcjonariusz poinformował, że złodziej został już zatrzymany, a tablica odzyskana. Złodziej umieścił tablicę pod choinką. Na dowód policjant zamieścił na portalu społecznościowym zdjęcie.