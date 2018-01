​Jeśli potwierdzą się doniesienia o tureckim ostrzale artyleryjskim na cele w regionie Afrin na północy Syrii, to zdestabilizowałoby to sytuację w regionie i nie pomogłoby Turcji w ochronie jej granicy - ocenił przedstawiciel Departamentu Stanu USA. "Nie uważamy, by operacja zbrojna miała służyć regionalnej stabilności, stabilności Syrii czy złagodzić obawy Turcji o bezpieczeństwo jej granicy" - powiedział dziennikarzom wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiego resortu dyplomacji, cytowany przez AP.

Tureckie czołgi. Zdjęcie ilustracyjne /SEDAT SUNA /PAP/EPA

