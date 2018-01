Prezydent Donald Trump oświadczył, że USA "jak głupie" przekazały Pakistanowi przez ostatnie 15 lat pomoc o wartości 33 mld dolarów nie otrzymując w zamian nic. Obiecał, że "z tym skończy".

Donald Trump / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Dają bezpieczne schronienie terrorystom, na których polujemy w Afganistanie, z niewielką pomocą. Nigdy więcej! Stanu Zjednoczone jak głupie dały Pakistanowi przez ostatnie 15 lat w ramach pomocy ponad 33 mld dolarów, a oni nie dali nam nic poza kłamstwami i zwodzeniem, uważając naszych przywódców za głupców - napisał Trump na Twitterze.

Jak zaznacza Reuters, nie jest na razie jasne, co wywołało krytykę Trumpa wobec Pakistanu, ale od dawna prezydent USA uskarżał się, że pakistańskie władze nie dość energicznie walczą z islamistycznymi bojownikami.



Dziennik "New York Times" podał, że administracja Trumpa "intensywnie rozważa", czy nie zablokować wartej 255 mln dolarów pomocy dla Pakistanu. Według gazety, przedstawicielom USA odmówiono dostępu do zatrzymanego w Pakistanie członka powiązanej z talibami siatki Hakkanich, który potencjalnie mógł udzielić informacji na temat co najmniej jednego amerykańskiego zakładnika.



Minister spraw zagranicznych Pakistanu Khawaja M. Asif zareagował na wypowiedź Trumpa powściągliwie. Odpowiemy na tweet prezydenta Trumpa wkrótce inszallah (jak Bóg pozwoli). Damy światu poznać prawdę, różnicę między faktami i fikcją - napisał na Twitterze.



Administracja Trumpa poinformowała w sierpniu, że opóźniła wysłanie do Pakistanu pomocy w kwocie 255 mln dolarów. Przemawiając w ubiegłym tygodniu Trump powiedział, że rząd USA dokonuje "każdego roku znacznych płatności na rzecz Pakistanu. Muszą oni pomóc".



W swym przemówieniu na spotkaniu z amerykańskimi żołnierzami w Afganistanie 21 grudnia wiceprezydent USA Mike Pence oświadczył, iż "zbyt długo Pakistan udzielał bezpiecznego schronienia talibom i wielu organizacjom terrorystycznym, ale dni te minęły. Prezydent Trump ostrzegł Pakistan".



Ambasador Afganistanu w Waszyngtonie napisał na Twitterze, że tweet Trumpa jest "obiecującym posłaniem dla Afgańczyków, którzy o wiele za długo cierpieli z rąk terrorystów bazujących w Pakistanie".