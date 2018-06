Prezydent USA Donald Trump oświadczył na Twitterze, iż wszystkie osoby, które będą próbowały nielegalnie przekroczyć granicę USA, powinny być natychmiast odsyłane do swojego kraju bez żadnego procesu sądowego. Imigrantów porównał do "najeźdźców", którzy próbują "włamać się" do innego kraju.

