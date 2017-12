Co najmniej 36 osób zginęło, a 12 zostało rannych w niedzielnym wypadku autobusu z ciężarówką na autostradzie w pobliżu miasta Molo w zachodniej Kenii. Według lokalnej policji autobus jechał z nadmierną prędkością oraz na niewłaściwym pasie.

Wypadek autobusu w Kenii / PAP/EPA/STR /

Do wypadku doszło nad ranem na autostradzie łączącej miasta Nakuru i Eldoret. Na trasie tej regularnie dochodzi do śmiertelnych wypadków drogowych; według kenijskiej policji w ostatnich tygodniach zginęło na niej ponad 100 osób.

W autobusie jadącym do stolicy kraju Nairobi znajdowało się 46 osób.



Spałem, kiedy doszło do wypadku, słyszałem jedynie huk i krzyki (...) - powiedział lokalnej telewizji pasażer, który przeżył wypadek.



Po niedzielnym wypadku kenijski Urząd ds. Transportu i Bezpieczeństwa ogłosił natychmiastowy zakaz nocnych podróży autobusami dalekobieżnymi - podał portal BBC.



Według oficjalnych statystyk ok. 3 tys. osób umiera rocznie w wypadkach drogowych w Kenii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje jednak, że liczba ta może wynosić nawet 12 tys.

Zdj. z miejsca wypadku / PAP/EPA/STR /