​Około 100 migrantów utonęło po przewróceniu się łodzi na Morzu Śródziemnym u zachodnich wybrzeży Libii - podała w piątek libijska straż przybrzeżna. Udało się uratować 14 osób. Straż przechwyciła też dwie łodzie z 200 migrantami.

Łódź z migrantami / AA/ABACA / PAP/EPA

Rzecznik straży Ayoub Gassim powiedział agencji AP, że nie jest w stanie określić dokładnej liczby migrantów, którzy byli na pokładzie, oraz ich narodowości. Nie jest też jasne, kiedy wyruszyli oni w niebezpieczną podróż do Europy i gdzie ją rozpoczęli.

Gasiim podał też, że libijska straż przybrzeżna przechwyciła na wodach w pobliżu Trypolisu dwie łodzie z 200 migrantami na pokładzie.



Libia jest główną "bramą" dla większości afrykańskich migrantów, usiłujących przedostać się do Europy. Większość trafia do Włoch, zabrana z Morza Śródziemnego przez statki z różnych krajów.



Coraz większa liczba migrantów jest przechwytywana przez wspieraną przez UE straż przybrzeżną Libii i zawracana do tego kraju.



Od początku roku włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych zarejestrowało ponad 11 tys. migrantów przybyłych z Libii, czyli ponad 80 proc. mniej niż w tym samym okresie lat 2016 i 2017.



Na szczycie UE w Brukseli przywódcy państw i rządów krajów unijnych uzgodnili w czwartek, że w państwach UE powstaną centra kontroli migrantów, a poza "28" - ośrodki do wysadzania uratowanych na morzu ze statków.

Ustalono, że uchodźcy z centrów zlokalizowanych w UE w krajach, które dobrowolnie się na to zgodzą, będą podlegali relokacji do innych państw.

(ph)