Francuz, którego nazwiska nie ujawniono, dwukrotnie trafnie określił zwycięską kombinację dwóch liter i siedmiu cyfr w loterii My Million, wygrywając w ciągu ostatnich 18 miesięcy za każdym razem po 1 mln euro - pisze w środę francuski dziennik "Le Parisien".

Według matematyków, z którymi rozmawiała gazeta, szansa powtórzenia wygranej była równa 1 na 16 miliardów.

My Million to loteria funkcjonująca na zasadzie tomboli jako gra uzupełniająca do bardzo popularnej nad Sekwaną loterii Euro Millions. Losowany jest kod, który - aby wygrać - musi zgodzić się z tym automatycznie wygenerowanym i umieszczonym na kuponie po jego nadaniu przez uczestnika loterii Euro Millions.

Kod składa się z dwóch liter oraz siedmiu cyfr.

Zwycięzca uczestniczył wyłącznie w losowaniach Euro Millions. Kod na jego kuponie zgadzał się z tym wygenerowanym przez maszynę podczas zakładów z 11 listopada 2016 oraz ostatnio - 18 maja.

Mężczyzna zawsze stosował tę samą kombinację cyfr grając w Euro Millions - pisze "Le Parisien".