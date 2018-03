Brytyjska premier Theresa May powiedziała w Izbie Gmin, że jest "wysoce prawdopodobne", że to Rosja stała za próbą zabójstwa byłego podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córki, a Londyn zażądał od Kremla złożenia pilnych wyjaśnień. Szefowa rządu oświadczyła: w razie "braku wiarygodnej odpowiedzi (ze strony Rosji), uznamy, że te działania stanowią nielegalne użycie siły przeciwko Wielkiej Brytanii, a ja wrócę do parlamentu i przedstawię kolejne kroki z naszej strony".

May podkreśliła jednocześnie, że w ataku użyto wojskowej broni chemicznej, która była w przeszłości produkowana przez Rosję.

Theresa May powiedziała, że Londyn zażądał wyjaśnień od Rosji dotyczących tego, w jaki sposób produkowana przez nią broń chemiczna została użyta na terytorium W.Brytanii. Dodała, że czas na odpowiedź minie we wtorek o północy.



Szefowa rządu ujawniła jednocześnie, że w przeprowadzonym 4 lipca w Salisbury ataku na byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córkę Julię użyto broni chemicznej typu "nowiczok", która była w przeszłości produkowana i używana przez Rosję.



Szefowa rządu podkreśliła, że "istnieją jedynie dwa możliwe wyjaśnienia tego, co się stało (...): albo było to bezpośrednie działanie Rosji przeciwko naszemu państwu, albo rosyjski rząd stracił kontrolę nad potencjalnie katastrofalnie szkodliwym środkiem paralityczno-drgawkowym i pozwolił na to, aby wpadł w ręce innych osób".



May zaznaczyła, że szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson pilnie wezwał rosyjskiego ambasadora i zażądał od niego wyjaśnień, a także "natychmiastowego przekazania pełnych informacji na temat programu rozwoju broni chemicznej 'nowiczok' do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej" z siedzibą w Hadze.



Brytyjska premier podkreśliła, że w środę jej rząd "szczegółowo rozpatrzy odpowiedź ze strony Rosji", ale zastrzegła: Jeśli nie otrzymamy wiarygodnej odpowiedzi, to uznamy, że ta akcja stanowi nieuprawnione użycie siły przez państwo rosyjskie przeciwko Wielkiej Brytanii.



Wtedy wrócę do parlamentu i przedstawię pełny zakres działań, jakie podejmiemy w odpowiedzi - zapowiedziała.



Rosyjskie MSZ o debacie w brytyjskim parlamencie: To cyrkowe przedstawienie

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała "cyrkowym przedstawieniem" debatę w brytyjskim parlamencie poświęconą zamachowi na byłego podwójnego szpiega Siergieja Skripala. Odniosła się w ten sposób do wypowiedzi premier Theresy May.



To cyrkowe przedstawienie w brytyjskim parlamencie. Wniosek jest oczywisty: to kolejna informacyjno-polityczna kampania oparta na prowokacji - oświadczyła Zacharowa.



66-letni Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii oraz towarzysząca mu 33-letnia córka Julia zostali 4 marca przyjęci w stanie krytycznym do szpitala, gdy stracili przytomność podczas pobytu w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu.



Skripal, skazany w 2006 roku za dostarczanie Wielkiej Brytanii informacji wywiadowczych, w 2010 roku został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i objęty dokonaną na lotnisku w Wiedniu wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów przetrzymywanych przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI). Po przybyciu do Wielkiej Brytanii zamieszkał w Salisbury wraz z żoną Ludmiłą, która w 2011 roku według jednych źródeł zginęła w wypadku samochodowym, a innych - zmarła wskutek choroby nowotworowej.



Londyńska policja potwierdziła w ubiegłym tygodniu, że doszło do próby zamordowania Skripala i jego córki przy użyciu środka paralityczno-drgawkowego.

