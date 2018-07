Premier Tajlandii Prayuth Chan-ocha podziękował uczestnikom akcji ratunkowej, którzy w trakcie skomplikowanej operacji uwolnili 12 chłopców i ich trenera, uwięzionych przez ponad dwa tygodnie w zalanej jaskini na północy kraju. Podkreślił, że uratowani są w dobrym w stanie psychicznym i fizycznym. Przed niebezpieczeństwami związanymi z nowo zdobytą sławą ostrzegł ocalonych jeden z 33 uratowancych górników, uwięzionych 8 lat temu przez 69 dni w kopalni złota na północy Chile.

Po dziewięciu dnia poszukiwań zaginionych odnaleźli brytyjscy nurkowie / ROYAL THAI NAVY / HANDOUT / PAP/EPA

W transmitowanym przez telewizję orędziu do narodu Prayuth zaznaczył, że na powodzenie akcji złożyły się działania rządu, pomoc ludzi w Tajlandii i za granicą oraz moralne wsparcie.

Wspomniał również o nurku Samanie Kunanie, który w ubiegłym tygodniu utonął w jaskini podczas wymieniania butli ze sprężonym powietrzem. "Jego honorowa postawa, poświęcenie i dziedzictwo na zawsze pozostaną w naszych sercach" - powiedział szef rządu.



Na wcześniejszej konferencji prasowej tajlandzki inspektor zdrowia publicznego Thongchai Lertwilairatanapong poinformował, że chłopcy i ich trener schudli podczas 17 dni spędzonych w zalanej jaskini, ale mieli dostęp do wody kapiącej ze sklepienia i "dbali o siebie".



Jak dodał, chłopcy są w "bardzo dobrym stanie psychicznym" - "prawdopodobnie dlatego, że przez cały czas przebywali razem, pomagając sobie nawzajem".

Thongchai powiedział, że "wszyscy są też w dobrym w stanie fizycznym, nie mają gorączki czy poważnych infekcji; tylko trzej z nich i trener mają lekką infekcję płuc" - poinformował Thongchai, dodając, że cała trzynastka spędzi w szpitalu jeszcze tydzień.



Jak dodał, czterej chłopcy uratowani w niedzielę mogą już jeść normalne posiłki i chodzić, podczas gdy czwórka uwolniona dzień później na razie przyjmuje jeszcze miękką żywność.



"Na uratowanych chłopców czyhają pułapki związane z nowo zdobytą sławą"