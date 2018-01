​Na lotnisku w Brukseli o artykule 7 i praworządności w Polsce mają rozmawiać szef polskiej dyplomacji i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Do spotkania Jacka Czaputowicza i Fransa Timmermansa w nietypowych okolicznościach ma dojść w niedzielę - ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Obie strony próbują się umówić na spotkanie - podały źródła w Komisji Europejskiej zaznaczając, że nie mogą podać szczegółów. Dziennikarka RMF FM ustaliła jednak, że chodzi o spotkanie dosłownie w biegu między przylotem ministra Czaputowicza do Brukseli na poniedziałkowe posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych a wylotem Timmermansa do Sofii. Takie spotkanie odbyłoby się prawdopodobnie w saloniku ViP-ów na lotnisku.

To dosyć zabawna i niestandardowa forma spotkania przypominająca raczej filmy z Jamsem Bondem niż poważne negocjacje w kwestii praworządności. W każdym razie widać wyraźnie, że obu stronom zależy, aby porozmawiać w cztery oczy.

Wczoraj Czaputowaicz dosyć niefortunnie zapowiedział swoje spotkanie z Timmermansem w sprawie art. 7 Traktatu o UE. Zwróciłem się także do pana przewodniczącego (KE) Fransa Timmermansa o spotkanie, jeżeli jest to możliwe. Będę bowiem w przyszłym tygodniu w poniedziałek w Brukseli. Nie mam jeszcze odpowiedzi, czy jest to możliwe - powiedział szef polskiego MSZ.

Kilkanaście minut później źródła w Komisji Europejskiej poinformowały dziennikarzy w Brukseli, że spotkanie nie jest możliwe, bo Timmermansa nie ma w poniedziałek Brukseli.

Wiceprzewodniczący otrzymał zaproszenie ministra spraw zagranicznych i cieszy się z możliwości kontynuowania dialogu. Obie strony uzgodnią dogodną datę spotkania - podało wówczas źródło w Komisji Europejskiej.

MSZ: Spotkanie szefa MSZ z Timmermansem planowane na niedzielę

Spotkanie szefa MSZ Jacka Czaputowicza z wiceszefem KE Fransem Timmermansem w Brukseli wstępnie planowane jest na niedzielę - poinformował PAP resort dyplomacji.



Szef polskiego MSZ poinformował w poniedziałek podczas wizyty w Bułgarii, że zwrócił się do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o spotkanie. Czaputowicz był pytany na konferencji prasowej w Sofii po swoim spotkaniu z minister spraw zagranicznych Bułgarii Ekateriną Zachariewą, czy uzyskał od niej jakąś deklarację w kwestii uruchomionej przez Komisję Europejską wobec Polski procedury z art. 7 unijnego traktatu.



Bułgaria sprawuje półroczne przewodnictwo w Radzie UE od początku roku. W tym czasie będzie odpowiedzialna za procedowanie przez Radę wszczętego w grudniu przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce z art. 7. unijnego traktatu.



Przedstawiłem wstępne stanowisko Polski odnośnie tego problemu. Zadeklarowałem, że wkrótce zostanie ono przedstawione na piśmie prezydencji, Komisji Europejskiej, a także państwom członkowskim - oświadczył Czaputowicz. Podkreślił, że Polska nastawiona jest na dialog w tej sprawie.

Timmermans: Cieszę się, że nowy szef polskiego MSZ szuka ze mną dialogu

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział na konferencji, że cieszy się, że nowy polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz szuka z nim dialogu. Zaznaczył, że to krok we właściwym kierunku.



Timmermans powiedział, że dowiedział się z mediów, iż nowy szef polskiego MSZ przyjeżdża do Brukseli i chce się z nim spotkać. Nawiasem mówiąc, wyjeżdżam w niedzielę po południu na spotkanie COSAC (Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE - PAP) do Sofii. (Czaputowicz) przyjeżdża do Brukseli, jak sądzę, w niedzielę po południu. Będę się starał, zanim wylecę, spotkać się z nim - powiedział.



Chciałbym poznać jego poglądy, jak widzi te kwestie (dotyczące praworządności - PAP), będą go słuchał uważnie. Cieszę się z faktu, że szuka dialogu ze mną. To krok we właściwym kierunku - powiedział Timmermans.



Jak dodał, "zanim zacznie się negocjować, trzeba rozmawiać". Fakt, że on chce ze mną rozmawiać jest pozytywnym znakiem. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie - zaznaczył.

