Współprzewodniczący prawicowo-populistycznej partii AfD Alexander Gauland, który w sobotę oświadczył, że "Adolf Hitler i NSDAP to drobiazg na tle osiągnięć w ponadtysiącletniej niemieckiej historii", został okradziony z ubrania na kąpielisku w Heiliger See. O incydencie, do którego doszło w ubiegłym tygodniu nad jeziorem Heiliger See, położonym na południowy zachód od Berlina, poinformowała gazeta "Maerkische Allgemaine". Dziennik opublikował też fotografię 77-letniego Gaulanda w samych kąpielówkach zrobioną po jego dotarciu na posterunek policji.

