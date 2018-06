W centrum szwedzkiego Malmoe doszło do strzelaniny. Jak podała policja, jedna osoba nie żyje, a 4 są ranne.

Policja na miejscu zdarzenia / JOHAN NILSSON/TT / PAP/EPA

"Aftonbladet" podaje, że do strzelaniny doszło w pobliżu posterunku policji. Świadkowie mówią o 15-20 strzałach. Jeden z nich widział, jak rannych wsadzano do prywatnych samochodów, które odjechały "tak szybko jak to możliwe".

Policja poinformowała, że po wiadomości o strzelaninie nasilono ochronę w szpitalu. Według policyjnego komunikatu "jedna osoba została przywieziona do szpitala prywatnym samochodem".



Według policji to zdarzenie nie ma związku z terroryzmem i nie ma powodu, by ogłaszać alarm.



W szpitalu zmarła jedna z postrzelonych osób. To 18-latek.

Agencja Associated Press przypomina, że w ostatnich latach na przedmieściach dużych miast w Szwecji dochodzi do walki gangów przestępczych o terytorium.