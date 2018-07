Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział na briefingu przed szczytem w Brukseli, że nie jest rolą Sojuszu Północnoatlantyckiego podejmowanie decyzji w sprawie projektu gazociągu Nord Stream 2. Jego zdaniem decyzja w tej sprawie należy do państw.

Stoltenberg zaznaczył, że w kwestii nowego gazociągu mającego prowadzić z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku istnieją w NATO odmienne punkty widzenia. Dodał, że również w Niemczech są różnice zdań w sprawie tego projektu.



Sekretarz generalny zwrócił uwagę, że to nie do NATO należy decyzja w sprawie gazociągu, ponieważ jest to decyzja krajowa.



Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że Niemcy mogłyby podnieść wydatki obronne natychmiast, ale "zamiast tego płacą miliardy dolarów Rosji, a my je musimy chronić". Ocenił, że w przeciwieństwie do Niemiec Polska nie przyjęłaby gazu od Rosji, bo nie chce być jej zakładnikiem.