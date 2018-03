Moskwa nie ma nic wspólnego z próbą zabójstwa w Wielkiej Brytanii byłego pułkownika GRU Siergieja Skripala i jego córki Julii - oznajmił stanowczo minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Zaznaczył, że rosyjskie władze podkreślały to już wcześniej. Te zdecydowane słowa Ławrowa padły dzień po tym, jak brytyjska premier Theresa May ogłosiła, że jest "wysoce prawdopodobne", że to Rosja stała za otruciem Skripala i jego córki.

