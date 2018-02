Zwolennicy przywódcy włoskiej Ligi Północnej Matteo Salviniego mogą wygrać telefoniczną rozmowę i spotkanie z politykiem w zamian za kliknięcie w internecie. Konkurs został ogłoszony na stronie Salviniego, który prowadzi kampanię przed wyborami parlamentarnymi 4 marca.

"Wygraj Salviniego" - pod takim hasłem sztab lidera Ligi Północnej zachęca do udziału w konkursie. O warunkach oraz nagrodach poinformowano na stronie internetowej promującej polityka.



Jego polityczna sytuacja jest dość skomplikowana. Jest kandydatem swojego ugrupowania, ale nie centroprawicowej koalicji pod wodzą Silvio Berlusconiego, do której jego formacja należy.



Koalicja tych sił, prowadząca w sondażach, nie ogłosiła jeszcze, kto będzie ubiegał się o stanowisko szefa rządu po ewentualnej wygranej w wyborach.



Warunki konkursu są następujące: trzeba jak najszybciej "polubić" wpis Matteo Salviniego na jego oficjalnym profilu na portalu społecznościowym. Im szybciej to się zrobi, tym więcej punktów można zdobyć. Każdego dnia będzie wyłaniany zwycięzca z najwyższą punktacją, do którego w nagrodę zadzwoni przywódca Ligi.



Zwycięzca tygodnia będzie mógł osobiście spotkać się z politykiem. Jeśli wyrazi na to zgodę, to prywatne spotkanie zostanie zarejestrowane, a nagranie z niego trafi na największe portale społecznościowe Matteo Salviniego.

(ug)