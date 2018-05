W podziękowaniu za bohaterski wyczyn 22-letni nielegalny imigrant z Mali dostał od prezydenta Francji medal za odwagę i obietnicę obywatelstwa. Pracę zaproponowała mu straż pożarna. Wszystko za to, że bez chwili zastanowienia ruszył na pomoc i uratował 4-letnie dziecko zwisające z balkonu na czwartym piętrze. Media okrzyknęły go "spidermanem" z Mali, bo w ciągu minuty dotarł do dziecka przeskakując z balkonu na balkon.

