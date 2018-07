Ponad 30 osób zostało poszkodowanych wskutek awarii samolotu linii Ryanair, który awaryjnie lądował we Frankfurcie 15 lipca. W kabinie gwałtownie spadło ciśnienie, wtedy też automatycznie znad głowy każdego pasażera wypadła maska tlenowa. Na pokładzie znajdowało się 189 pasażerów, spośród których 33 trafiło do szpitala. Wzrost ciśnienia spowodował u nich krwawienie z uszu. Na nagraniu autorstwa jednego z podróżujących widać, że na pokładzie nie było wybuchu paniki, panował spokój. Samolot leciał z Dublina do Zadaru.

