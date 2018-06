​Trzy lata leczenia nie przyniosły pozytywnego efektu. Złamany cios trzeba było usunąć. Skomplikowany zabieg u słonia mieszkającego w jednym z węgierskich zoo wykonał dr Gerhard Steenkamp z RPA - jeden z trzech specjalistów na świecie, którzy wykonują taki zabieg.

Młody słoń trzy lata temu złamał swój kieł. Mimo stałego leczenia dentystycznego konieczne okazało się jego usunięcie.

Na całym świecie tylko trzech specjalistów potrafi wykonać taki zabieg. Jednym z nich jest dr Gerhard Steenkamp, który do zrealizowania tego zadania zaprosił trzech weterynarzy i sześcioro opiekunów. W akcję włączyła się także węgierska ambasada, która pomogła mieszkającemu w Pretorii w RPA lekarzowi szybko zdobyć wizę. Dzięki niej poleciał do Europy, by ratować zdrowie zwierzęcia.

Skomplikowana operacja odbyła się we wtorek w Sosto ZOO zlokalizowanym 245 kilometrów na wschód od Budapesztu. O 4:00 nad ranem słoń został znieczulony, chwilę później zapewniono mu stały dopływ tlenu.

Operacja była bardzo skomplikowana. Mimo to zakończyła się sukcesem. Słonia po zabiegu wybudzono.

Teraz zwierzę będzie pod stałą opieką lekarzy, którzy będą sprawdzać, czy rana goi się prawidłowo.