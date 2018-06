85-letni lekarz ginekolog Eduardo Vela stanie we wtorek przed sądem w Madrycie za to, że prawie pół wieku temu odebrał matce noworodka. Będzie to historyczny proces. Vela będzie pierwszą osobą sądzoną za praktyki, które kładą się cieniem na historii Hiszpanii. Chodzi o tak zwane "skradzione dzieci".

REKLAMA