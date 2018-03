W ataku, do jakiego doszło w niedzielę, zostało zastrzelonych 6 pracowników misji humanitarnej w Republice Środkowoafrykańskiej, w tym przedstawiciel UNICEF w RŚA - podała misja ONZ Minusca w tym kraju. Piątka pozostałych ofiar to wolontariusze nauczyciele.

Minusca potępia zabójstwo pracownika Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oraz pięciu wolontariuszy w mieście Markunda na północy kraju, w prefekturze Ouham i składa najszczersze kondolencje rodzinom oraz przyjaciołom ofiar - napisano w komunikacie misji opublikowanym na Twitterze.

Nie są znane ani motywy, ani tożsamość sprawców - pisze agencja AFP.



Markunda była już uprzednio sceną krwawych zamieszek. W walkach, do jakich doszło pod koniec 2017 r. starły się dwa rywalizujące ze sobą ugrupowania zbrojne: "z jednej strony - ruch narodowowyzwoleńczy RŚA, dowodzony przez samozwańczego generała Ahamata Bahara, z drugiej zaś - grupa "Rewolucja i Sprawiedliwość", na której czele stoi Armel Sayo" - pisze w komentarzu AFP.



Według danych ONZ już ponad 65 tys. mieszkańców prefektury Ouham uciekło z niej, szukając schronienia w sąsiednim regionie - Ouham-Pende.



Jesteśmy niezwykle zasmuceni i zaszokowani śmiercią naszego kolegi oraz piątki nauczycieli i wychowawców, których zaatakowano 25 lutego - napisała w oficjalnym oświadczeniu Marie-Pierre Poirier, dyrektor regionalna UNICEF dla Afryki zachodniej i centralnej.



Stanowczo potępiamy ten bezsensowny akt agresji skierowany przeciwko pracownikom misji humanitarnych, którzy przybyli do Republiki Środkowoafrykańskiej, aby przyczynić się do polepszenia warunków życia zagrożonej ludności - czytamy w komunikacie.



AFP przypomina, że w 2017 r. życie straciło łącznie 13 pracowników misji humanitarnych. Zginęli w podobnych atakach.



Republika Środkowoafrykańska, która jest jednym z najbiedniejszych krajów świata, jest pogrążona w chaosie od czasu obalenia prezydenta Francois Bozize w marcu 2013 roku przez muzułmańskich rebeliantów z koalicji Seleka. Na początku 2014 roku Seleka musiała oddać władzę w następstwie utraty kontroli nad falą przemocy, która według ekspertów ONZ ściągnęła na kraj widmo ludobójstwa.



Do upadku koalicji przyczyniła się też interwencja Francji. Paryż podjął decyzję o operacji w RŚA pod koniec 2013 roku, gdy konflikt między chrześcijanami a muzułmanami w tym kraju przerodził się w pogromy religijne. Początkowo francuski kontyngent uczestniczący w operacji "Sangaris" liczył 2 tys. żołnierzy. Misję Francuzów wsparła Polska. W 2016 roku Francja wycofała swe jednostki z tego kraju.



W RŚA wciąż jednak dochodzi do zamieszek. Walki pomiędzy politycznymi i religijnymi przeciwnikami w tym wyjątkowo biednym kraju pochłonęły tysiące ofiar i spowodowały, że 4,5 mln ludzi musiało porzucić swe domy. Władze nie są w stanie kontrolować stale wzbierającej fali przemocy.

(mpw)