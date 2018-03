​Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała w czwartek, że środki odwetowe wobec Londynu są przygotowywane i zostaną przyjęte w najbliższym czasie. Określiła jako "chore" zarzuty udziału Rosji w użyciu broni chemicznej w Wielkiej Brytanii.

Rosyjskie MSZ: ponawiamy apel o materiały w związku ze sprawą Skripala

W przeddzień, w związku ze sprawą byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU Siergieja Skripala, którego próbowano zabić w Salisbury przy użyciu broni chemicznej, rząd brytyjski zapowiedział wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów.

W związku z wprowadzeniem i zapowiedzią wprowadzenia przez Wielką Brytanię odpowiednich środków i nieprzyjaznych kroków wobec Rosji, planujemy, oczywiście, kroki odwetowe, o czym wczoraj informował rosyjski MSZ - powiedziała w czwartek Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ zaapelowała do władz Wielkiej Brytanii o udostępnienie materiałów mających związek z inkryminowanym Rosji użyciem broni chemicznej na terytorium Wielkiej Brytanii.



Oznajmiła, że na swoje cztery noty skierowane do Londynu w związku z próbą otrucia byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala, który przeszedł na stronę brytyjską, Moskwa otrzymała jedynie formalne i zdawkowe odpowiedzi.



Jeszcze raz oficjalnie apelujemy do Wielkiej Brytanii o przedstawienie wszystkich materiałów związanych z incydentem - powiedziała Zacharowa na konferencji prasowej.

Według rzeczniczki, brytyjskie władze wciąż odmawiają przekazania Rosji wszelkich informacji w tej sprawie czy też "próbki substancji, wykrytej na miejscu przestępstwa".

Theresa May zapowiedziała wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów

Wczoraj premier Theresa May zapowiedziała wydalenie z Wielkiej Brytanii 23 rosyjskich dyplomatów uznawanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu w ramach sankcji dyplomatycznych po próbie zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU Siergieja Skripala. Jak dodała szefowa brytyjskiego rządu, wskazane osoby mają tydzień na opuszczenie kraju. May powiedziała też, że strona brytyjska zawiesiła wszystkie spotkania bilateralne z Rosją na wysokim szczeblu, w tym podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.

Próba zabójstwa Siergieja Skripala przy użyciu broni chemicznej jest "afrontem wobec Wielkiej Brytanii", ale też sprzeniewierzeniem się zakazowi stosowania broni chemicznej i "systemowi opartemu na wspólnych zasadach" - oceniła premier Theresa May.



Podkreśliła, że mimo prośby brytyjskiego rządu rosyjskie władze nie wyjaśniły, w jaki sposób produkowana w Rosji broń chemiczna typu Nowiczok trafiła na terytorium Wielkiej Brytanii.



Zaoferowanie Rosji możliwości przedstawienia własnego wytłumaczenia było słuszne, ale odpowiedź tego kraju świadczy o jego pogardzie dla znaczenia tych wydarzeń -oceniła May, dodając, że rosyjskie władze odpowiedziały na prośbę strony brytyjskiej jedynie "sarkazmem i pogardą".



Nie mamy wyboru, musimy uznać, że Rosja jest winna próby zabójstwa Skripala i jego córki, a także zagrożenia życia innych brytyjskich obywateli w Salisbury, w tym sierżanta (policji) Nicka Baileya. Jest to niezgodne z prawem użycie siły przez Rosję przeciwko Wielkiej Brytanii - podkreśliła.



Brytyjska premier podkreśliła, że konflikt z Rosją nie tylko obejmuje próbę zabójstwa Skripala i jego córki oraz działanie przeciw Wielkiej Brytanii, ale też stanowi sprzeniewierzenie się zakazowi stosowania broni chemicznej i systemowi opartemu na wspólnych zasadach, "na którym polegamy my i nasi międzynarodowi partnerzy".



Będziemy pracowali z naszymi sojusznikami i partnerami, aby mierzyć się z takimi działaniami za każdym razem, kiedy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, w kraju lub za granicą - stwierdziła.



