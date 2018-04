​Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew polecił swoim ministrom, by przygotowali propozycje środków odwetowych na nałożone w piątek przez USA sankcje na 24 rosyjskich przedsiębiorców, bankierów, wojskowych i urzędników państwowych, a także 14 rosyjskich firm. Ocenił, że sankcje USA są niedopuszczalne i bezprawne. "Piątkowe sankcje przeciwko naszemu krajowi to oczywiście kolejny przejaw protekcjonistycznej polityki" - oznajmił premier. Zaznaczył, że Moskwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na nowe sankcje.

