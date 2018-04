Rodzice niespełna dwuletniego Alfiego Evansa złożyli odwołanie od decyzji sądu rodzinnego w Manchesterze, który we wtorek odrzucił ich wniosek o zgodę na przewiezienie chłopca do Włoch w celu dalszego podtrzymywania jego życia - poinformowała nad ranem brytyjska agencja PA. Podejmując taką decyzję, sędzia przychylił się do opinii lekarzy, według których taki ruch byłby zbyt niebezpieczny dla zdrowia dziecka. Możliwe byłoby jedynie przewiezienie chłopca do domu lub hospicjum.

