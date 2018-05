Nie żyje Richard Pipes. O śmierci amerykańskiego historyka i sowietologa pochodzenia polsko-żydowskiego, specjalisty w zakresie historii Rosji poinformowało Biuro Badań Historycznych IPN.

Richard Pipes zmarł w wieku 95 lat / Radek Pietruszka / PAP

Richard Pipes urodził się 11 lipca 1923 roku w żydowskiej rodzinie cieszyńskich fabrykantów czekolady. Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie. Rodzina opuściła Polskę w 1939 roku, w rok później osiadła w Stanach Zjednoczonych.

Richard Pipes zajmował się głównie badaniem historii Rosji i ZSRR. Za prezydentury Ronalda Reagana był doradcą do spraw ZSRR i Europy Wschodniej.

W wywiadzie udzielonym korespondentowi RMF FM w marcu 2014 roku Richard Pipes przewidział, że Władimir Putin będzie chciał odłączyć Krym od Ukrainy.

Jestem przekonany, że Putin chce odłączyć Krym od Ukrainy i przyłączyć do Rosji. Bo Krym dawniej był częścią Rosji. A Chruszczow oddał Krym Ukraińcom i oni (Rosjanie - przyp. red. ) nie mogą się z tym pogodzić – mówił nam już wtedy.



Jeżeli dojdzie do jakiejś wojny na Krymie, to niewykluczone, że wojska rosyjskie pójdą dalej - twierdził wtedy.



W wywiadzie udzielonym nam w 2016 roku Richard Pipes mówił: Trump prezydentem? To byłby nie tylko dramat. To byłaby tragedia.

To jest człowiek zupełnie niegodny prezydentury - oceniał w rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM.

Ale gdyby tak się stało (Donald Trump zostałby prezydentem USA - red.), to polityka zagraniczna Ameryki będzie zupełnie nieobliczalna. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaką politykę on będzie prowadził. Dlatego to byłoby bardzo złe dla pozycji Ameryki na świecie - mówił Pipes w listopadzie 2016 roku

W innym wywiadzie z lutego 2015 roku Pipes ostrzegał przez kolejną „zimną wojną” w Rosją.

Polscy politycy powinni ważyć słowa. Niemcy, Francuzi, Anglicy mają do granic Rosji trochę dalej - mówił nam wtedy.



(j.)