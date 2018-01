Pewna para z Chin została zmuszona do oddania swojej córeczki w ramach restrykcyjnej polityki posiadania jednego dziecka. Dziewczynka została adoptowana przez małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych. Po 22 latach Kati mogła poznać swoich biologicznych rodziców. Moment ten zarejestrowała kamera telewizji BBC, która przygotowała na ten temat reportaż.

Kati Pohler urodziła się w 1995 roku. Rodzice porzucili ją, gdy miała zaledwie trzy dni. Powodem była obowiązująca w Chinach od 34 lat restrykcyjna polityka posiadania jednego dziecka. Prawo to zostało zniesione w 2015 roku. Nie chcieliśmy jej zostawić, ale nie mieliśmy wyboru - powiedziała w rozmowie z "New York Times" biologiczna matka Qian Fenxian.

Ojciec dziewczynki Xu Lida dokładnie pamięta ten dzień. Ucałowałem ją. Wiedzieliśmy, że to nasze pożegnanie z córką. Ostatnie co pamiętam to to, że płakała - wspomina.

Rodzice zostawili Kati list. Pisali w nim, jak bolesne było dla nich rozstanie i wyrazili nadzieję, że kiedyś się spotkają.

Kati została adoptowana przez Kena i Ruth Pohler ze Stanów Zjednoczonych. Zawsze była ciekawa swoich korzeni. Pytała rodziców o swoje pochodzenie.

Już jako małe dziecko ciągle zadawałam mamie pytanie, z czyjego brzucha wyszłam. Zdawałam sobie sprawę z tego, że nie z jej - opowiada Kati. Urodziłam Cię w moim sercu - miała odpowiadać jej Ruth.

Dlatego 10 lat po adopcji rodzina postanowiła odszukać biologicznych rodziców dziewczynki. Ken i Ruth byli poruszeni listem, jaki przy noworodku zostawili biologiczni rodzice. Ale przyznają też, że bali się utraty córki. Wysłali poprzez agencję adopcyjną wiadomość do chińskich rodziców Kati. Jej samej nic nie powiedzieli. Co więcej dostali informację zwrotną, o której córce także nic nie wspomnieli. Bali się, że jest na to jeszcze za mała. O tym, że odnaleźli jej biologicznych rodziców, powiedzieli jej dopiero rok temu. I zaczęli przygotowania do spotkania.

W końcu nadszedł ten moment. Kati spotkała się z biologicznymi rodzicami po 22 latach w grudniu zeszłego roku w Chinach. Jej historia została opowiedziana w reportażu telewizji BBC.

