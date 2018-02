​Władimir Putin podpisał nowy program zbrojeń. Rosja chce wydać 20 trylionów rubli, to ponad 33 miliardy dolarów, które mają zostać wydane do 2020 roku. Program został wprowadzony po dwu letnim opóźnieniu, na co decydujący wpływ miał spadek cen ropy naftowej. Mimo kryzysu i ubożenia społeczeństwa władze Rosji zdecydowały o dalszych zbrojeniach.

Władimir Putin /YURI KADOBNOV / POOL /PAP/EPA

