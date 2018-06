Prochy zmarłego w marcu fizyka Stephena Hawkinga zostały w piątek złożone w londyńskim Opactwie Westminsterskim, obok najważniejszych brytyjskich naukowców: Isaaca Newtona i Karola Darwina. W pożegnaniu wzięło udział tysiąc osób z ponad 100 państw świata. Chętnych do wzięcia udziału w uroczystości było tak wielu, że zorganizowano losowanie wejściówek.

O wejściówki na uroczyste pożegnanie naukowca starało się ponad 25 tysięcy osób, a w drodze losowania wybrano tysiąc. Wśród znanych gości był aktor Benedict Cumberbatch, który grał Hawkinga w filmie BBC z 2004 roku, a także brytyjski astronauta Timothy Peake, brytyjski fizyk Brian Cox oraz amerykański fizyk i astrofizyk, laureat nagrody Nobla prof. Kip Thorne.

Na płycie nad miejscem pochówku Hawkinga w "zakątku naukowców" zamieszczono słowa: "Tutaj leży to, co było śmiertelne", rok narodzin i śmierci oraz jego najbardziej znany wzór fizyczny na entropię czarnej dziury. Prochy Hawkinga spoczęły pomiędzy grobami twórcy teorii grawitacji Isaaca Newtona i autora teorii ewolucji Karola Darwina.



W ramach upamiętniania życia Hawkinga Europejska Agencja Kosmiczna wyemituje w piątek w kierunku najbliższej czarnej dziury - 1A 0620-00 - specjalny utwór skomponowany przez greckiego kompozytora Vangelisa , w którym użyty jest także głos naukowca. Córka Hawkinga, Lucy, powiedziała, że nagranie zawiera "przesłanie pokoju i nadziei", traktuje o "jedności i potrzebie, abyśmy żyli razem na tej planecie w harmonii".



Pochówek w Opactwie Westminsterskim jest uważany za jeden z największych honorów dla osób zaangażowanych w brytyjskie życie publiczne. To właśnie w tej anglikańskiej świątyni odbywają się m.in. koronacje, śluby i pogrzeby członków rodziny królewskiej.

Prochy Stephena Hawkinga złożone obok Isaaca Newtona i Karola Darwina X-news

Najpopularniejszy fizyk świata

Stephen Hawking był najbardziej znanym fizykiem teoretycznym na świecie, sformułował wiele przełomowych koncepcji i hipotez naukowych dotyczących zwłaszcza astrofizyki. Jego książka "Krótka historia czasu" trafiła na listę bestsellerów "Sunday Timesa" i utrzymywała się na niej przez 237 tygodni. Jego publiczne wystąpienia, których nie unikał, mimo że mógł porozumiewać się z otoczeniem jedynie za pomocą syntetyzatora głosu, a także książki popularnonaukowe, w których omawiał współczesną kosmologię i własne odkrycia, uczyniły z niego akademicką sławę.

W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery naukowej Hawking zajmował się głównie kosmologią teoretyczną, w tym zwłaszcza tzw. czarnymi dziurami i grawitacją kwantową. Wspólnie z Rogerem Penrose'em opracował twierdzenia dotyczące istnienia osobliwości w ramach ogólnej teorii względności oraz teoretyczny dowód na to, że czarne dziury powinny emitować promieniowanie. Znane jest ono dziś jako promieniowanie Hawkinga lub Bekensteina-Hawkinga. Hawking był profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na macierzystej uczelni, czyli Uniwersytecie Cambridge oraz w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym w Pasadenie. Był członkiem Królewskiego Towarzystwa Fizyki Teoretycznej. Został odznaczony m.in. Orderem Imperium Brytyjskiego i Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym USA.



Stephen Hawking cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne i był częściowo sparaliżowany. Zmarł 14 marca w wieku 76 lat.





(ak)