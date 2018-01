​Prezydent Donald Trump dwukrotnie spotkał się w czwartek z przywódcami Partii Republikańskiej w Kongresie. Jednym z omawianych zagadnień była możliwość znalezienia kompromisu w sprawie "marzycieli" - nielegalnych imigrantów przewiezionych do USA jako dzieci. Prawie 700 tys. tzw. marzycieli - nazywanych tak od akronimu projektu ustawy "Rozwój, Pomoc i Kształcenie Niepełnoletnich Przybyszy" (Development, Relief and Education for Alien Minors) - grozi utrata pozwolenia na pracę i deportacja poczynając od 5 marca b.r., jeśli Kongres do tego czasu nie znajdzie jakiegoś trwałego rozwiązania ich sytuacji.

