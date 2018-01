"Nie komentowałem ani nie kwestionowałem bezstronności i neutralności szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska" - napisał na Twitterze premier Bułgarii Bojko Borisow.

Donald Tusk / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Nie komentowałem ani nie kwestionowałem bezstronności i neutralności przewodniczącego Rady Europejskiej Tuska. Nigdy bym tego nie zrobił. Mówiłem o potrzebie tego, abyśmy jako prezydencja Rady pozostali bezstronni i neutralni w postępowaniu w sprawie procedury z art. 7 (traktatu UE) wobec Polski - napisał Borisow.

Wcześniej m.in. portal "Politico" informował, że Borisow przy okazji inauguracji prezydencji jego kraju w UE powiedział, iż Donald Tusk nie powinien ingerować w polską politykę.



Borisow podczas inauguracji powiedział w czwartek dziennikarzom, że od lat jest przyjacielem przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i chce też przyjaźni z Polską. Zastrzegł jednak, że jego kraj musi być neutralny i bezstronny.



Portal "Politico" napisał też w piątek wieczorem, że stanowisko Borysowa jest wyraźnie przeciwne do stanowiska Tuska, nawiązując do wywiadu, jaki były polski premier udzielił niedawno "Tygodnikowi Powszechnemu".



Na temat relacji Polski z UE Tusk powiedział w tym wywiadzie m.in., że Polska "stanęła okoniem wobec wszystkiego co ważne dla UE". Nie ma żadnych wątpliwości, że dla PiS jednym z celów jest uwolnienie polityki polskiej od ciężaru, jakim jest UE z jej ograniczeniami - dodał Tusk.