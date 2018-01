W czwartek do księgarni w Wielkiej Brytanii trafi książka pod tytułem „Tatuażysta z Auschwitz”. Opowiada ona historię żydowskiego więźnia Lale’go Sokolova, urodzonego jako Ludwig Eisenberg w 1916 roku na Słowacji. W wieku 26 lat trafił on do obozu zagłady Auschwitz, gdzie na ramionach setek tysięcy więźniów wytatuował numery obozowe. W lipcu 1942 roku wytatuował nr 34902 na ramieniu młodej kobiety, Gity. Oboje przeżyli horror Auschwitz i po wojnie wyjechali do Australii, by tam rozpocząć nowe życie.

