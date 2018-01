Podczas przejazdu papieskiej kolumny ulicami chilijskiego miasta Iquique, Franciszek kazał zatrzymać papamobile, wysiadł i pospieszył do policjantki, którą koń zrzucił z grzbietu. Zwierzę najwyraźniej wystraszyło się przejeżdżającego blisko pojazdu papieża. Franciszek podszedł do poszkodowanej policjantki i czekał z nią na przyjazd karetki. Kobieta nie doznała poważnych obrażeń. Po trzydniowej pielgrzymce po Chile papież udał się do Peru.

