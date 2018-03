Francuski policjant Arnaud Beltrame, który na ochotnika zgłosił się na wymianę za zakładniczkę w Trebes, tuż przed śmiercią powiedział sakramentalne "tak" swojej ukochanej. 45-latek zmarł w sobotę w szpitalu od ran postrzałowych oraz zadanych mu nożem przez 26-letniego Redouane Lakdima. Terrorysta zabił w piątek też trzy inne osoby i ranił 16 w trzech atakach na południu Francji. W trakcie ostatniego ataku w Trebes wziął w sklepie zakładników. Policji udało się uwolnić większość z nich oprócz kobiety, którą 26-latek przetrzymywał jako żywą tarczę. To za nią oddał życie policjant-bohater.



/foto. GENDARMERIE NATIONALE/ GUILLAUME HORCAJUELO /PAP/EPA

W szpitalu na kilka godzin przed śmiercią Arnaud Beltrame ożenił się - pisze "The Sun". Poślubił ukochaną Marielle, z którą był od dwóch lat. Para była zaręczona i planowała w czerwcu wziąć ślub kościelny i urządzić wesele. Zamiast tego ksiądz Jean-Baptiste udzielił im ślubu w sali szpitala w Carcassonne.

Ten sam ksiądz przygotowywał parę do mającej się odbyć w lecie ceremonii. Jak powiedział lokalnym mediom, Arnaud Beltrame i jego narzeczona Marielle mieli już za sobą 30 godzin nauk przedmałżeńskich.

Udzieliłem mu sakramentu ślubu i namaszczenia chorych równocześnie - powiedział ks. Jean-Bapitiste.

Brat zmarłego policjanta Cedric, powiedział w rozmowie z francuskim radiem, że Arnaud "nie miał szans". Oddał swoje życie za obcą osobę. Jako policjant musiał zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę nie miał szans - mówił.

Dziś w Trebes odbędzie się msza i upamiętnienie ofiar piątkowego zamachu, kiedy to Redouane Lakdim, z pochodzenia Marokańczyk, porwał samochód pod Carcassonne. Zabił pasażera i poważnie ranił kierowcę. Następnie w Carcassonne ostrzelał policjantów, a później wziął zakładników w supermarkecie w pobliskim Trebes, gdzie zabił pracownika i klienta.

Gdy na miejsce dotarły siły bezpieczeństwa, podpułkownik policji Arnaud Beltrame zaoferował się Lakdimowi jako zakładnik, w zamian za jedną z przetrzymywanych kobiet.

Zdołał ukryć przed napastnikiem włączony telefon komórkowy, dzięki czemu zachował kontakt z policją na zewnątrz. Lakdim strzelił do policjanta i zadał mu kilka ciosów nożem, poważnie go raniąc. Gdy z supermarketu rozległy się odgłosy strzałów, do akcji wkroczyły elitarne jednostki i zabiły napastnika.

