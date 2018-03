Kierowca ciężarówki, który przyczynił się do śmierci 8 osób na autostradzie M1 w Wielkiej Brytanii, został skazany na 14 lat więzienia. Drugi kierowca, który rozmawiając przez telefon komórkowy, najechał na auto osobowe i przygniótł je do ciężarówki, prowadzonej przez Polaka, został skazany na 40 miesięcy więzienia. Rodzina, która zginęła w tym tragicznym wypadku, jechała na wycieczkę do Disneylandu.

