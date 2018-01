"Nad naszymi głowami lata helikopter z materiałami wybuchowymi. To one mają sprawić, żeby lawiny zeszły jeszcze dziś wieczorem" – mówi w rozmowie z RMF FM jeden z turystów, którzy utknęli we włoskich Dolomitach. W związku z zagrożeniem lawinowym, od soboty część górskich miejscowości jest tam odciętych od świata.

