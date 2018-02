O zachowanie nadzwyczajnej ostrożności w Alpach i Pirenejach z powodu podwyższonego zagrożenia lawinowego apelują do turystów francuskie władze. W ciągu weekendu lawiny zabiły tam cztery osoby, w tym 11-letnie dziecko. Z powodu obfitych opadów śniegu w Pirenejach ryzyko lawin ma wzrastać do środy.



Żandarmeria prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 11-letniej dziewczynki i jej ojca, których lawina zasypała na zamkniętej dla narciarzy trasie zjazdowej koło znanej alpejskiej stacji narciarskiej Val d’Isere. Funkcjonariusze sprawdzają, czy informacje o zakazie szusowania - właśnie z powodu zagrożenia lawinowego - były tam wystarczająco widoczne.

Władze apelują do turystów, by nie bagatelizowali obowiązującego trzeciego stopnia alarmu lawinowego w Alpach i Pirenejach. Podkreślają, że szusowanie poza oznakowanymi trasami stało się tam bardzo ryzykowne. Do tego we francuskich Pirenejach stopień zagrożenia lawinowego może wzrosnąć z powodu spodziewanych dalszych, obfitych opadów śniegu.