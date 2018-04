Służby przygotowują się do rozpoczęcia odkażania terenu, gdzie doszło do zamachu na Siergieja i Julię Skripalów. Akcja może potrwać kilka miesięcy.Tymczasem Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, sugeruje, że to Brytyjczycy przeprowadzili atak w Salisbury.

