Brytyjskie MSZ wezwało do pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. zamachu na Siergieja Skripala, byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Brytyjczycy chcą, by w trakcie posiedzenia państwa członkowskie zostały poinformowane o najnowszych ustaleniach śledztwa ws. ataku. Dwa dni temu premier Theresa May oceniła jako "wysoce prawdopodobne", że za próbą zabójstwa Skripala i jego córki Julii stała Moskwa. Rosja, która jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, niezmiennie odrzuca te oskarżenia. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podkreślił dzisiaj, że jego kraj nie miał motywu, by dokonać zamachu na byłego szpiega.

Po lewej: szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow (fot. ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL), po prawej: odgrodzone przez policję miejsce w Salisbury, gdzie 4 marca znaleziono nieprzytomnych Siergieja Skripala i jego córkę Julię (fot. NEIL HALL) /PAP /EPA

