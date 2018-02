​Zamieszanie w sprawie sposobu głosowania nad odwołaniem Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego. W nocy służby PE rozesłały maila do wszystkich eurodeputowanych precyzując jakie przepisy będą zastosowane podczas głosowania - ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska - Borginon. Zdaniem eurodeputowanych PiS chodzi o to, żeby była pewność, że Czarnecki zostanie odwołany.

W rozesłanym mailu służby PE poinformowały, że głosy wstrzymujących się nie będą się liczyć czyli, że konieczne do odwołania Czarneckiego 2/3 będą liczone tylko od głosów "za" lub "przeciw".

Artykuł 21 Regulaminu PE mówi: "Parlament stanowi w sprawie tego wniosku większością dwóch trzecich oddanych głosów stanowiącą większość całkowitej liczby posłów do Parlamentu". Do tej pory nikt tego w ten sposób nie precyzował.

Rzecznik PE i przedstawiciele grup politycznych mówili dziennikarzom jeszcze 1 lutego, że będzie "głosowanie większością dwóch trzecich oddanych głosów". Głos "wstrzymujący się" to także głos "oddany" - powiedział jeden z rozmówców RMF FM.

Zdaniem rozmówców dziennikarki RMF FM z grupy Europejskich Konserwatystów, uwzględnienie głosów wstrzymujących się mogłoby poprawić wynik na korzyść Czarneckiego. Służby PE postanowiły jednak w nocy doprecyzować sposób głosowania. Zdaniem eurodeputowanych PiS - na niekorzyść Czarneckiego.

Z ustaleń dziennikarki RMF FM wynika jednak, że tajne głosowania w sprawie kandydatów na stanowiska nie uwzględniały głosów wstrzymujących się.Przy głosowaniach tajnych w wynikach tych głosowań nie ma w ogóle informacji kto się wstrzymał, są tylko głosy nieważne, a więc rzeczywiście w takim przypadku głosy "wstrzymujące się" nie liczą się do ustalenia wyników - powiedział ekspert w PE.

Sprawa sposobu głosowania w przypadku Czarneckiego jest precedensowa. Nigdy nie głosowano nad odwołaniem wiceprzewodniczącego, dlatego takie emocje budzi sama procedura. Według rozmówców dziennikarki RMF FM, uwzględnienie "wstrzymujących się" i tak nie zmieniłoby ostatecznego wyniku głosowania.

W pierwszej połowie stycznia liderzy czterech grup politycznych w PE (chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych) napisali list do szefa europarlamentu Antonio Tajaniego, domagając się odwołania Czarneckiego z funkcji wiceszefa PE w związku w tym, że porównał on europosłankę PO Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja na jej wystąpienie w krytycznym wobec działań polskich władz reportażu francusko-niemieckiej telewizji Arte. Jak tak dalej pójdzie, w Polsce nastanie dyktatura, ale my nie zgodzimy się na to - wypowiedziała się w materiale Thun.



Wiceszefowa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Sandra Kalniete tłumaczyła wcześniej, że decyzja kierownictwa PE wynika z indywidualnego zachowania Czarneckiego i "mowy nienawiści", którą się posłużył. Przypominała, że członkowie EPL głosowali za Czarneckim, gdy był wybierany na wiceprzewodniczącego PE, pokładając w nim zaufanie, ale - jej zdaniem - pokazał on, że na nie zasługiwał.

