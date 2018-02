W pobliżu miejscowości Monts d’Olmes doszło do dwukrotnego osunięcia ziemi. W kurorcie narciarskim na południu Francji zostało uwięzionych ponad dwa tysiące ludzi. Do pierwszego osunięcia ziemi doszło 20 lutego, natomiast następnego dnia to zjawisko wystąpiło ponownie. Jak poinformowały lokalne władze, trwa oczyszczanie dróg.

REKLAMA