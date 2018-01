Władze Pakistanu wezwały do MSZ ambasadora USA, by zaprotestować przeciw oskarżycielskiemu tweetowi prezydenta Donalda Trumpa - podały we wtorek media. Trump zarzucił Pakistanowi, że udziela schronienia terrorystom i że oszukuje USA, które przekazują mu pomoc.

Donald Trump /MICHAEL REYNOLDS /PAP/EPA

