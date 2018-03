Potężna zaspa śniegu spadła na dwie kobiety i dziecko. Do wypadku doszło we wsi Widjajewo w okolicy Murmańska na północy Rosji. Do zdarzenia doszło, gdy kobiety rozmawiały przed wejściem do budynku. Wtedy z wysokości drugiego piętra zsunęła się na nie ogromna zaspa. Kobiety oraz dziecko nie odniosły poważnych obrażeń. Zaraz po upadku wstały o własnych siłach, a jedna z nich wzięła na ręce przestraszone dziecko.

REKLAMA