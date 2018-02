​Opublikowane we wtorek zdjęcia satelitarne pokazują nowo wybudowane, stałe irańskie bazy wojskowe w pobliżu stolicy Syrii Damaszku. Na zdjęciach widać m.in. hangary do przechowywania pocisków rakietowych mogących dosięgnąć Izraela - podała telewizja Fox News.

Zdjęcia satelitarne uzyskane przez Fox News pochodzą od firmy ImageSat International i według zachodnich źródeł wywiadowczych przedstawiają nową irańską bazę znajdującą się na północny wschód od Damaszku. Baza ma być dowodzona przez Al-Kuds, specjalną jednostkę operacyjną irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji.

Na zdjęciach widoczne są dwa białe hangary o wymiarach 27,5 metra na 18 metrów, które są używane do przechowywania pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu.



Jeden z dowódców amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie powiedział we wtorek na Kapitolu, że Iran zwiększa liczbę i jakość swoich pocisków rakietowych rozmieszczanych w tym regionie.

Szef Centralnego Dowództwa USA generał Joseph Votel ocenił, że od czasu zawartej w 2015 roku umowy nuklearnej ze światowymi mocarstwami Iran zwiększa finansowanie swoich sił, w tym zwiększa środki na wysyłanie pocisków rakietowych i bojowników do Syrii i Jemenu.



Votel poinformował także, że w ciągu ostatnich pięciu lat Iran stworzył w Jemenie siatkę bojowników; zorganizowanie podobnych struktur w Libanie zajęło im w przeszłości około 20 lat.



Bazę podobną do tej na zdjęciach satelitarnych odkryto w 2017 roku na południe od Damaszku i została ona zniszczona w grudniu ubiegłego roku przez izraelskie pociski rakietowe ziemia - ziemia.



Korpus Strażników Rewolucji, złożony z formacji lądowych, morskich i powietrznych, to najlepiej wyszkolona i wyposażona część sił zbrojnych Iranu.

(ph)