Konwój przewożący sześć czołgów z Polski do Niemiec został zatrzymany przez niemiecką policję w okolicach Budziszyna. Za transport odpowiedzialna była amerykańska armia. Funkcjonariusze zatrzymali konwój amerykańskich haubic M109 po otrzymaniu kilku zgłoszeń o możliwych nieprawidłowościach w przewozie maszyn. Po kontroli okazało się, że istotnie doszło do wielu naruszeń - brakowało między innymi potrzebnych dokumentów pojazdów. Ponadto ciężarówki przewożące czołgi nie miały odpowiednich gabarytów do przewożenia tak ciężkiego ładunku. Policja wstrzymała dalszą podróż i poinformowała, że zarówno kierowcy ciężarówek, jak i firma transportowa zostaną obciążone grzywnami.

