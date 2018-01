Dziś w Rzymie jest dzień bez samochodu. Władze miejskie, które ogłosiły zakaz, zabroniły ruchu aut przez 8 godzin. Zakaz będzie obowiązywać od 7.30 do 12.30, a następnie od 17.30 do 20.30 w granicach miasta, z wyjątkiem odległych od centrum dzielnic.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Mandat za złamanie zakazu wynosi 164 euro.

Władze Wiecznego Miasta, zmagającego się z poważnym smogiem, wyjaśniły, że kolejna w ostatnich latach "ekologiczna niedziela" ma na celu poprawę jakości powietrza, a także uwrażliwienie mieszkańców na tematykę ochronę środowiska oraz szerzenie alternatywnego stylu życia.



Popołudniowa blokada wprowadzona zostanie tym razem o godzinę później niż zwykle po to, by umożliwić tysiącom kibiców powrót do domu po meczu piłkarskim na stołecznym Stadionie Olimpijskim.



Z zakazu ruchu wyłączono auta elektryczne i na płynny gaz LPG.



Przestrzegania rozporządzenia pilnują zawsze wzmocnione na ulicach patrole straży miejskiej, które wymierzają setki mandatów.



Kolejne niedziele bez samochodu zapowiedziano w Rzymie na 11 i 25 lutego.