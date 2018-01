Krajowa służba meteorologiczna USA wydaje ostrzeżenia przed wyjątkowo niską temperaturą odczuwalną na rozległych obszarach, od południowego Teksasu aż po Kanadę, od Montany po Wyoming - informuje w poniedziałek agencja Associated Press.

zdj. ilustracyjne / Peter Foley / PAP/EPA

"Niebezpiecznie niskie temperatury" odnotowuje się w ośmiu stanach na Środkowym Zachodnie - Kansas, Missouri, Illinois, Nebrasce, Iowa, Minnesocie, Dakocie Południowej i Dakocie Północnej.

W Omaha (Nebraska) temperatura spadła w niedzielę do minus 26 stopni Celsjusza, czyli do poziomu nienotowanego tam od 1884 roku i wciąż spadała w Nowy Rok. Meteorolodzy zwracają uwagę, że temperatura odczuwalna jest tam jeszcze niższa - może wynieść nawet minus 40 stopni Celsjusza.

W poniedziałek rano w Des Moines (Iowa) termometry pokazywały minus 29 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna wynosiła tam minus 31 stopni Celsjusza. Władze miejskie zamknęły zorganizowane pod gołym niebem lodowisko i zapowiadają jego ponowne otwarcie, kiedy mróz zelżeje.

W południowo-wschodniej części USA mróz też daje się we znaki - od Luizjany po Georgię są problemy z zamarzającymi rurami. Kłopoty mają też kierowcy, ponieważ w wielu samochodach akumulatory nie radzą sobie z mrozem.

Spadek temperatury do minus 12 stopni Celsjusza w ostatnich godzinach 2017 roku w Nowym Jorku nie zniechęcił mieszkańców i turystów do powitania Nowego Roku na Times Square. Według serwisu AccuWeather.com temperatura odczuwalna wynosiła minus 15 stopni Celsjusza - poprzednio tak zimno było w Nowym Jorku w sylwestra w 1962 roku. Rekord zimna w sylwestra na Times Square to minus 17 stopni w 1917 roku.

(j.)