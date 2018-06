Ta wizyta nazwana została operacją ratowania wizerunku administracji Donalda Trumpa. Pierwsza Dama odwiedziła dzieci imigrantów w ośrodku odosobnienia w Teksasie. Dzieci, które w ramach antyemigranckiej polityki "zero tolerancji" rozdzielono z rodzicami, co wywołało oburzenie na całym świecie. Melania Trump zrobiła swoje – ściągnęła na siebie całą uwagę, udając się w podróż w kurtce z napisem "I really don't care. Do U?".

REKLAMA