​NATO wzmacnia obecność na wschodniej flance, ale problemy biurokratyczne i logistyczne, na jakie napotyka, są ogromne. Postępy wojsk lub transport sprzętu mogą blokować przepisy, jak i drogi lub mosty nieprzystosowane do przejazdu czołgów - informuje w środę "Financial Times". Ciężki amerykański sprzęt wojskowy wędruje na wschód Europy nie tylko po to, by zamanifestować wobec Rosji potęgę i determinację Sojuszu, ale też po to, by "sprawdzić, czy przyziemna kwestia logistyki nie mogłaby zablokować odpowiedzi NATO na jakąś prowokację" - pisze brytyjski dziennik.

