​Wieloletni budżet UE musi być oparty o zdrowy, dobry kompromis; Polska jest gotowa do tego kompromisu - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Opowiedział się jednocześnie za wyeliminowaniem luki podatkowej w krajach Unii poprzez walkę z unikaniem opodatkowania.

Przed rozpoczęciem nieformalnego spotkania unijnych przywódców, poświęconego m.in. wieloletniemu budżetowi UE po 2020 r. oraz zmianom w funkcjonowaniu europejskich instytucji, szef rządu zwrócił polskim dziennikarzom uwagę na problem luki podatkowej w krajach Unii.

W całej UE Komisja Europejska określa lukę w podatku VAT na kwotę 155 mld euro - to jest kwota wyższa niż całoroczny budżet UE, a więc częściowe wyeliminowanie tej luki doprowadziłoby do znaczącego wzrostu dochodów wszystkich państw członkowskich i na skutek tego również wzrostu dochodów budżetu UE - wskazał premier.



Podkreślił w tym kontekście, że "pewne działania firm, które w Europie prawie wcale nie płacą podatków, powinny być wyeliminowane; Polska bardzo jednoznacznie opowiada się przeciwko rajom podatkowym".

Chcemy prowadzenia realnej polityki przez wszystkie kraje członkowskie w taki sposób, żeby (...) wyeliminować unikanie opodatkowania przez najbogatszą część ludności, bogate bardzo firmy, zazwyczaj firmy międzynarodowe. Dla nas to są bardzo ważne potencjalne nowe źródła dochodów - mówił Morawiecki.



Wszystko po to, żeby ten nowy budżet UE, który negocjujemy (...) był dla Polski dobry, jak najlepszy, też odpowiadał na wyzwania przyszłości, na konieczność zaalokowania środków na badania, na rozwój, na innowacje - my tego też chcemy, jednak wskazujemy też na to, że budżet musi być otwarty o zdrowy, dobry kompromis; Polska jest gotowa do tego kompromisu - dodał.

"Rabaty dla państw w UE mogłyby odejść do przeszłości"

Premier Mateusz Morawiecki przed piątkowym nieformalnym szczytem unijnym w Brukseli podkreślił, że na "nowe cele" w budżecie UE muszą znaleźć się "nowe środki" i stwierdził że mogłyby one pochodzić z eliminacji rabatów.



Myślę, że rabaty mogłyby powoli odejść do przeszłości - oświadczył.



Szef rządu podkreślił, że piątkowy nieformalny szczyt UE zainauguruje debatę nad budżetem. Polska ma bardzo jasno określone cele - zapewnił.



Morawiecki zaznaczył, że chcemy utrzymać te cele, które "do tej pory dobrze działały dla Polski". Wśród nich wymienił kontynuację dotychczasowej polityki rolnej i polityki spójności. Rozumiemy oczywiście również nowe cele, szczególnie przedstawiane przez niektóre państwa członkowskie i wiele z nich również nam się podoba - powiedział.



Wśród nowych celów premier wymienił politykę obronną, wspólne działanie w zakresie migracji i pomocy uchodźcom na miejscu.



Podkreślił, że na "nowe cele" w unijnym budżecie muszą się też znaleźć "nowe środki". Jak poinformował na czwartkowym spotkaniu z przywódcami krajów członkowskich UE, zorganizowanym przez premiera Belgii Charles'a Michela wspomniał o tym, jakie mogą być źródła nowych środków w unijnym budżecie.



Muszą się one znaleźć zarówno na skutek eliminacji rabatów - niektóre kraje do dzisiaj, tak jak Wielka Brytania od wielu lat, tak też kilka innych krajów korzysta z ulg, z rabatów. Myślę, że rabaty mogłyby powoli odchodzić do przeszłości - ocenił Morawiecki.

Juncker: W piątek spotkanie z Morawieckim. Kolejne w najbliższych tygodniach

Ewentualne uzależnienie funduszy unijnych od praworządności nie dotyczy jedynie Polski; ci, którzy proponują takie rozwiązanie, mają na myśli nie tylko ten kraj - powiedział Brukseli przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.



To bardziej ogólny problem z praworządnością, solidarnością. To musi być przedyskutowane w sposób, który będzie pozbawiony dramatyzmu - zaznaczył szef KE.



Jean-Claude Juncker zapowiedział w piątek, że jeszcze tego samego dnia będzie rozmawiał w kuluarach szczytu UE w Brukseli z premierem Mateuszem Morawieckim, a następnie spotka się z nim w nadchodzących tygodniach.



Sądzę, że ludzie w Polsce zaczynają rozumieć, że to nie jest konflikt pomiędzy Komisją a Polakami, to nie jest konflikt pomiędzy panem (wiceszefem KE Fransem) Timmermansem a polskim narodem. To jest konflikt pomiędzy KE a polskim rządem. Rozwiążemy problem - oświadczył Juncker.



Na styczniowym spotkaniu z Morawieckim, na którym obaj liderzy rozmawiali o praworządności i uruchomionej wobec Polski przez KE procedury z art 7. unijnego traktatu, szef KE i polski premier zgodzili się, że spotkają się ponownie przed końcem lutego, by ocenić postępy w tej sprawie.



(ph)